Размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки снизился на 6,6%

В соответствии с проведенным исследованием Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2022 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился по сравнению с мартом 2022 года на 6,6%, составив 80,7 тыс. руб. (в марте 2022 года – 86,4 тыс. руб.).

Стоит отметить, что в марте минувшего года был отмечен пик роста данного показателя, связанный с санкционным давлением, ростом ключевой ставки Банка России, рыночных ипотечных ставок, и, соответственно, увеличением стоимости ипотечного кредита в стране.

Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Доход семьи в месяц рассчитан как умноженный на три размер ежемесячного периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянной процентной ставки по кредиту. Для расчета платежа был использованы средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам, выданным в рублях РФ по данным Банка России.

При этом по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, в декабре 2022 года показатель рекомендованного семейного дохода, напротив, немного вырос – на 3,9% (в декабре 2021 года – 77,7 тыс. руб.).

В декабре 2022 года самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 30-ти регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в:

Москве (153,5 тыс. руб.),

Московской обл. (118,9 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (101,6 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (90,8 тыс. руб.),

Приморском крае (88,4 тыс. руб.).

Что касается динамики данного показателя в декабре 2022 года по сравнению с мартом того же года, то она носила разнонаправленный характер. Наиболее серьезную динамику снижения рекомендованного семейного дохода среди 30-ти регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов продемонстрировали:

Москва (-14,2%),

Санкт-Петербург (-11,6%),

Ленинградская обл. (-11,4%),

Краснодарский край (-9,8%),

Тульская обл. (-9,1%),

Московская обл. (-7,2%).

В то же время, наивысший рост данного индикатора в топ-30 регионов страны был зафиксирован в Тюменской области (+7,4%), Ставропольском (+7,1%) и Алтайском (+5,9%) краях, а также в Воронежской (+5,3%) и Челябинской (+5,1%) областях.

«После пика роста среднего размера рекомендованного семейного дохода российского заемщика в марте прошлого года, затем данный показатель существенно снизился, – говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В наибольшей степени на улучшение индикатора комфортного обслуживания ипотеки повлияли снижение ключевой ставки Банка России и рыночных ипотечных ставок, а также постепенное сокращение стоимости квадратного метра жилья. Все это, вкупе с увеличением сроков кредитования, привело к некоторому удешевлению стоимости ипотечного кредита и его обслуживания. В то же время динамика доходов населения и экономическая неопределенность пока не позволяет говорить о том, что ситуация с комфортным обслуживанием ипотеки существенно улучшилась. В этих условиях заемщикам важно продолжать контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту позволяли поддерживать привычный уровень жизни».