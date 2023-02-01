Российский рынок продолжает рост, подойдя к серьезному сопротивлению

Российский рынок акций третью сессию подряд демонстрирует устойчивую восходящую динамику. При этом внешний фон на старте наших торгов был негативным, однако реакция российского рынка на это была сдержанной и непродолжительной. Индекс МосБиржи закрылся вблизи двухмесячного максимума.

– Здесь находится сильный уровень сопротивления 2226 п., который мы не смогли преодолеть две недели назад, после чего сильно просели, – поясняют эксперты БКС. – Поэтому в данном районе могут активизироваться продажи.



По мнению аналитиков БКС, «относительная сила российского рынка, наблюдаемая третью сессию подряд, может способствовать быстрому преодолению уровня 2226 п. Судя по солидной устойчивости к негативу и уверенной динамике, за этим стоит хороший спрос на акции, возможно, подкрепленный притоком средств».

Аналитики «Финама» также говорят о готовности выхода индекса МосБиржи из зоны консолидации (2075-2250 пунктов). Следующей целью может стать уровень 2380.

– Оптимизма рынку добавил очередной пересмотр в сторону улучшения перспектив российской экономики Международным валютным фондом. МВФ теперь ожидает роста ВВП России на 0,3% в 2023 году вместо спрогнозированного ранее спада на 2,3%. А прямо с утра порадовал Китай, где показатели деловой активности в январе оказались сильнее ожиданий и вышли на территорию роста, – отмечают эксперты «Финама».

Среди бумаг в составе Индекса МосБиржи стоимость во вторник увеличили стоимость также «Яндекс» (+4,76%), Московская биржа (+3,78%) и Сбербанк а.о. (+2,36%) и а.п. (+2,29%).