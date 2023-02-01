Четверть введенной в 2022 году российской недвижимости находится в Москве, Московской области и Краснодарском крае

Согласно данным Циан.Аналитики, в 10 регионах РФ в 2022 г. введена половина всего нового жилья. Тройка лидеров неизменна: Московская область (14,1 млн кв. м.), Краснодарский край (7,6 млн кв. м.) и Москва (6,8 млн кв. м.) – на них приходится более четверти всего объема.

В 2021 г. на 10 лидеров приходилось 48% введенного жилья, в 2020 года – 45%, т.е. за год концентрация строительной активности только усилилась.

В разрезе по федеральным округам лидирует Центральный ФО (за счет Москвы и Московской области) – на него пришлась почти треть всего введенного жилья (32% или 33 млн кв. м.). На втором месте Приволжский ФО (18% или 19 млн кв. м.) за счет значительных объемов ввода в Татарстане и Башкортостане, а также Самарской и Нижегородской областях. На третьем месте ожидаемо Южный ФО (13% или 14 млн кв. м.) в первую очередь за счет Краснодарского края, на который пришлось более половины ввода жилья в федеральном округе, и Ростовской области.