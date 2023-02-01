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Органы исполнительной власти по молодежной политике могут появиться в регионах

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года, сообщают «Известия»

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации создать в системе органов государственной власти каждого субъекта Российской Федерации орган исполнительной власти, реализующий молодежную политику в субъекте Российской Федерации», – подчеркивается в заявлении на сайте Кремля, опубликованном 29 января.

Кроме того, глава государства поручил до 1 декабря 2023 года утвердить стратегию реализации молодежной политики до 2030 года.

«Разработать <…> стратегию реализации молодежной политики <…> до 2030 года с учетом положений стратегии национальной безопасности Российской Федерации и национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и утвердить указанную стратегию реализации молодежной политики», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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