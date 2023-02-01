Экономисты прогнозируют спад ВВП России на 1,6% по итогам 2023 года

Это показал консенсус-прогноз «Известий» на основе оценок аналитиков из банков и рейтинговых агентств.

Спад они объясняют прежде всего западными санкциями, снижением потребительского спроса и общей неопределенностью, из-за которой в экономику поступает всё меньше частных инвестиций.

Между тем Международный валютный фонд внезапно скорректировал прогноз по экономике России в этом году с падения на 2,3% на рост на 0,3%. Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими, отметили в Минэкономразвития.