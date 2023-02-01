Альфа-Банк вошел в топ-3 работодателей России

Альфа-Банк вошел в топ-3 среди абсолютно всех российских компаний в рейтинге лучших работодателей HeadHunter.

Это наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны, в котором каждая компания оценивается с трех сторон – глазами сотрудников и соискателей, кроме того, профессиональные эксперты измеряют уровень развития HR-процессов в компании.

«Для нас рейтинг HeadHunter – самый важный в индустрии. Он помогает оценить наши позиции в числе среди лидеров – тех, кто формирует бизнес-ландшафт страны, в том числе, в HR. А еще он важен тем, что в нем голосуют сами соискатели: именно они выбирают компании, в которых хотят работать.

В 2022 году мы наняли более 2500 IT-специалистов, активно развивали другие направления. Внедрили много инициатив, которые позволили получить оффер в современный технологичный банк всего за один день, прокачаться в IT c нуля любому, чувствовать себя уверенно и надежно в команде единомышленников.

Мы благодарны всем, кто выбирает для себя Альфу, это оценка и ваша тоже», – отметил Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.