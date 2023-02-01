Примсоцбанк: Семейная ипотека стала еще доступнее для россиян

В 2023 году семейная ипотека стала более доступна для россиян. Теперь приобрести недвижимость по льготной ставке могут не только те семьи, у которых первый и/или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года, но и семьи с двумя (и более) детьми, которые не достигли совершеннолетия на момент заключения кредитного договора.

Семейную ипотеку можно оформить на квартиру в строящемся или готовом доме у юридического лица или на дома блокированной застройки с земельным участком у индивидуального предпринимателя. Также программа подходит для строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома или приобретения жилья (квартиры/жилого дома с земельным участком) на вторичном рынке как и у юридического лица, и у физических лица, если оно расположено в сельском поселении.



– У «Семейной ипотеки» в Примсоцбанке есть ряд преимуществ для клиентов. Так, например, у нас можно получить большую сумму кредита – вплоть до 30 млн. рублей, отказаться от личного страхования без увеличения процентной ставки по кредиту, снизить льготную ставку – до 3% годовых с помощью опции «Cтавка ниже», оформить ипотеку без подтверждения дохода. Также по программе можно рефинансировать ипотеку других банков на выгодных условиях, – рассказал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».