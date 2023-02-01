РСХБ открыл первый Центр деловой активности

Банк начал внедрять новый формат отделений – Центры деловой активности. До конца года будет открыто еще пять.

В рамках программы развития региональной сети Россельхозбанк внедряет новый формат отделений – Центров деловой активности, предлагающих комплекс финансовых и нефинансовых сервисов, включая Wi-Fi, дежурство медицинской сестры и бесплатные мини-офисы для клиентов. Первый такой центр начал свою работу в городе Красный Кут Саратовской области. Он представляет собой отдельно стоящее здание, выполненное в лаконичном дизайне, с собственной благоустроенной территорией. До конца года РСХБ планирует открыть еще пять таких офисов в разных населенных пунктах страны.

«Повышение доступности банковских услуг в регионах – важнейшая задача для нашего банка. При этом мы сосредотачиваемся не только на количестве точек обслуживания, но и на качестве. Мы постоянно занимаемся обновлением наших офисов и всегда внимательно подходим ко всем пожеланиям по совершенствованию их работы. Современные и многофункциональные Центры деловой активности Россельхозбанка – это тот формат, который в регионах по-настоящему оценят. Уверен, что они станут точками притяжения, позволят развивать деловой сектор тех мест, где будут появляться, а также повышать уровень комфорта населения», – отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

В торжественном мероприятии по случаю открытия Центра деловой активности РСХБ в городе Красный Кут приняли участие представители банка, органов власти, местные сельхозпроизводители и жители города. Для гостей выступил коллектив фольклорного песенно-инструментального ансамбля «Былина», а на прилегающей к офису территории была организована ярмарка от фермеров Краснокутского района.

Внутри Центр поделен на зоны: банковского сервиса, включающего в себя места работы менеджеров, банкомат, информационно-платежный терминал и электронную очередь; рабочую зону с бесплатной сетью Wi-Fi и зарядками для телефонов; «уголок здоровья», где организовано дружество медицинской сестры, а также обеспечена возможность проведения вакцинации, измерения давления и отдыха. Помимо этого, в Центре есть отдельная переговорная для деловых встреч, доступная для бронирования, и кабинет для самостоятельной работы клиентов, оборудованный компьютером. Также в офисе предусмотрена работа помощника нотариуса. Кроме того, для удобства посетителей в Центре деловой активности установлен кофейный автомат.

В новом офисе можно получить все виды банковских услуг: открыть расчетный счет, вклад, оформить кредит, приобрести монеты из драгоценных металлов, совершить валютно-обменные операции, получить услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, оплатить коммунальные платежи и многое другое. Кроме того, клиенты банка могут провести все необходимые финансовые операции через банкомат в специально оборудованной зоне, работающей 24 часа.