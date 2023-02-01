Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 43% российских мужчин

Не исключают возможности воспользоваться правом отпуска по уходу за ребенком 43% представителей сильного пола. В течение последнего года отпуск по уходу за ребенком для сотрудника-мужчины оформляли в каждой шестой российской компании. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и 1000 работодателей из всех округов страны.

Большинство мужчин по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. Каждый третий (34%) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 23% скорее исключают такую возможность. Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада. Напротив, 27% в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 16% скорее согласились бы на это. «Почему бы и нет, если по доходам это выгоднее для семьи»; «Я уже уходил в отпуск до трех лет вместо жены. Только человек с глубоким чувством юмора дал определение этому действу как отпуск. Никакой это не отпуск по уходу за ребенком. Это сущая каторга по уходу за ребенком», — комментируют опрошенные.

По сравнению с 2020 годом общее число тех, кто не против взять на себя многочисленные обязанности по присмотру за младенцем, выросло на 4 процентных пункта. О том, что в течение последнего года им доводилось предоставлять сотруднику-мужчине отпуск по уходу за ребенком, сообщил каждый шестой российский работодатель (17%). По сравнению с ковидным 2020 годом их число не изменилось.