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Правила провоза ручной клади намерены изменить «Аэрофлот» и Ространснадзор

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Их сделают понятными и ориентированными на лоукостеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского и руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина.

«Мы одинаково смотрим на суть решения вопроса. Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку», – пояснил Александровский.

По его словам, изменения требуются и для эффективной работы бюджетного перевозчика «Победа»: неоднозначность трактования ФАП в части провоза багажа и, в частности, ручной клади может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели перевозчика и, соответственно, к подорожанию билета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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