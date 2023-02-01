Правила провоза ручной клади намерены изменить «Аэрофлот» и Ространснадзор

Их сделают понятными и ориентированными на лоукостеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского и руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина.

«Мы одинаково смотрим на суть решения вопроса. Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку», – пояснил Александровский.

По его словам, изменения требуются и для эффективной работы бюджетного перевозчика «Победа»: неоднозначность трактования ФАП в части провоза багажа и, в частности, ручной клади может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели перевозчика и, соответственно, к подорожанию билета.