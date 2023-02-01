Доля вакантных площадей на рынке стрит-ретейла Москвы снизилась до 14,8%

По данным консалтинговой компании NF Group, по итогам 2022 года доля вакантных площадей на рынке стрит-ретейла Москвы в среднем составила 14,8%, сократившись на 0,3 п. п. за год и на 0,9 п. п. за полгода.

На пешеходных улицах показатель вырос до 18,7% против 11,9% на конец 2021 года. В остальных торговых коридорах вакансия снизилась: на транспортно-пешеходных улицах – на 0,5 п. п., на крупных магистралях – на 2,4 п. п. в годовой динамике. Наблюдается восстановление спроса в Столешниковом переулке – к концу года доля вакантных помещений здесь сократилась на 2,2 п. п. и составила 4,5%, однако она выросла на улицах Кузнецкий Мост (+29,3 п. п.), Никольская (+5,7 п. п.), Арбат (+1,2 п. п.) в том числе ввиду закрытия магазинов fashion-операторов и заведений общественного питания. По итогам 2022 года свою деятельность в России ограничили 36 международных брендов, работающих в формате стрит-ретейла. При этом на улицах Москвы открылись 18 магазинов локальных игроков и один проект ретейлера из страны СНГ (Беларусь) – это более чем в два раза превышает показатель 2021 года, который составил всего восемь локальных брендов.

Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла NF Group: «В начале 2022 года игроки были готовы к активному восстановлению рынка стрит-ретейла после пандемии, однако геополитическая ситуация внесла свои коррективы.

Несмотря на уход международных операторов, для новых и уже присутствующих на рынке брендов и компаний из стран-партнеров появилась возможность заявить о себе на центральных улицах Москвы – об этом свидетельствует число открытий локальных игроков в ключевых локациях в 2022 году. Также стоит отметить активный спрос со стороны предприятий общественного питания различных форматов – это позволяет нам прогнозировать дальнейшее развитие рынка стрит-ретейла».

Заявления о приостановке деятельности иностранных брендов существенно не повлияли на уровень вакантности во многих исследуемых коридорах столицы, за исключением улицы Кузнецкий Мост, которую международные операторы традиционно выбирали для размещения флагманских магазинов. Кроме того, прирост вакантных площадей отмечается на Тверской улице. По итогам 2022 года доля свободных площадей на Кузнецком Мосту составила 48,6% (+29,3 п. п. за год), а на Тверской улице – 26,1% (6,7 п. п. за год). Также рост вакансии обусловлен закрытием некоторых магазинов локальных ретейлеров.

По итогам 2022 года вакансия на рынке стрит-ретейла Москвы в среднем составила 14,8%, сократившись на 0,3 п. п. за год и на 0,9 п. п. за полгода, однако показатель еще не достиг докризисных значений (9%).

В 2022 году увеличение вакансии на 6,8 п. п. отмечено на пешеходные улицах, где доля свободных помещений составила 18,7% против 11,9% годом ранее. В остальных коридорах было зафиксировано уменьшение показателя в годовой динамике: на транспортно-пешеходных улицах он снизился на 0,5 п. п. до 13,8%, на крупных магистралях – на 2,4 п. п. до 15,2%.

Рост вакансии был зафиксирован на улицах Кузнецкий Мост (+29,3 п. п. за год), Никольская (+5,7 п. п. за год) и Арбат (+1,2 п. п. за год) – это связано в том числе с закрытием магазинов fashion-операторов и заведений общественного питания, например «Farш», Nike, Massimo Dutti, Rendez-Vous на Кузнецком мосту, Laduree, Kaif Burger на Никольской улице и др.

Восстановление спроса наблюдается в Столешниковом переулке – к концу года доля вакантных помещений здесь сократилась на 2,2 п. п. и составила 4,5%, а также в Камергерском переулке, где вакансия снизилась на 4,8 п. п. за год до 19,6%, тогда как на улице Рождественка показатель остался неизменным (9,8%).

Среди транспортно-пешеходных торговых коридоров Москвы снижение уровня вакантных площадей было зафиксировано на Бульварном кольце (-2,8 п. п.) и в центральных торговых коридорах (-0,3 п. п.), где среднее значение вакансии все еще находится на высоком уровне – 14,6%. Незначительное увеличение показателя зафиксировано на Садовом кольце (+0,1 п. п.).

Большая часть брендов, ограничивших деятельность на российском рынке, приходится на сегмент «одежда и обувь/аксессуары» – 31% (чаще люксовый сегмент), меньшая часть – на продукты и товары для дома, 6% и 3% соответственно. На бренды из США и Франции суммарно приходится 50% компаний.

Стоит отметить, что освободившиеся площадки некоторых ретейлеров уже были замещены другими арендаторами: на месте Hard Rock Cafe на Арбате появился демократичный мясной ресторан «The Бык», а на месте Laduree на Малой Бронной откроется белорусский fashion-бренд ZNWR.

По итогам 2022 года на столичном рынке стрит-ретейла открылось 18 магазинов локальных игроков и один проект ретейлера из страны СНГ (Беларусь). Это более чем в два раза превышает показатель 2021 года, который составил всего восемь локальных брендов.

Среди магазинов ретейлеров, открытых на рынке Москвы в 2022 году (включая ресейл-бутики, мультибрендовые магазины и концепт-сторы), 84% специализируются в сегменте «одежда и обувь», 11% приходятся на «аксессуары» и 5% – на «нижнее белье». Более 50% из них принадлежат ценовому сегменту «средний+».

Примечательно, что в центральных торговых коридорах Москвы открывались ресейл-бутики, где представлены как российские марки, так и зарубежные товары. Ранее магазины данного формата располагались исключительно на онлайн- и мультибрендовых площадках.

Многие локальные бренды по происхождению являются московскими, однако среди них отмечаются компании из Екатеринбурга, Казани и Костромы. Помимо этого, на рынок стрит-ретейла Москвы вышел белорусский fashion-бренд ZNWR.