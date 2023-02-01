Правительство Иркутской области поддержало создание лыжероллерной трассы в Шелеховском районе

Ее планируют построить в районе Чистых Ключей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Это будет хорошая история. Прекрасная дорога, по которой не ездят машины, проходит по лесу. Можно кататься на велосипедах, заниматься спортивной ходьбой, да и просто гулять, в том числе семьями, с колясками. Вокруг может развиться инфраструктура – прокат инвентаря, кафе. Уверен, что эта территория точно будет востребована, – председатель правительства региона подчеркнул Константин Зайцев.

Сергей Тен на встрече пояснил, что новый 20-километровый участок дороги Иркутск-Улан-Удэ-Чита будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

Дорожники его называют обходом села Моты. По завершении строительства действующий участок с 26 км по 47 км останется не у дел и подлежит рекультивации. Поэтому родилась идея сохранить эту дорогу и создать в ее границах парк спорта и отдыха.