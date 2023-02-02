Издержки нефтегазовой отрасли Иркутской области в 2022 году выросли в 2,5 раза

Рост издержек связан в основном со сменой импортных поставщиков оборудования и поиском новых рынков сбыта. Переориентация с европейских на азиатские рынки привела к необходимости формирования новых маршрутов, что увеличило транспортное плечо и логистические затраты, говорится в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

«Нефтегазовое предприятие Иркутской области сообщило о росте издержек в 2022 году в 2,5 раза, что, однако, не повлияло на объемы производства и цены, так как компания работали по контрактам. Для уменьшения издержек были уменьшены административные расходы», – говорится документе.

С проблемами столкнулись и другие промышленные регионы. Так, предприятие Урала сообщило, что издержки выросли из-за удлинения экспортного маршрута и роста расходов на фрахтование танкеров.

Добывающее предприятие в Кемеровской области из-за загруженности железной дороги в восточном направлении начало частично осуществлять поставки в Азию через западные и южные порты, что существенно увеличило стоимость перевозки.