Иркутяне оценили, сколько денег им нужно для финансовой независимости

Эта сумма за год увеличилась на 100 тыс. рублей (+2,5%).

Жителям Иркутска для финансовой независимости необходимо 4 млн рублей накоплений, выяснила СберСтрахование жизни. В 2021 году, когда проводилось аналогичное исследование, горожане назвали сумму в 3,9 млн рублей.

Фундаментом финансовой независимости большинство иркутян назвали достойную зарплату — с этим согласились 75% респондентов (83% в 2021 году). Для этого среднемесячный доход должен начинаться от 58,5 тыс. рублей.

Для 50% респондентов из Иркутска непременным условием материального благополучия является наличие накоплений. В 2021 году этот показатель составлял 42%. 39% важным пунктом считают наличие недвижимости для сдачи в аренду, 17% — собственный бизнес, 3% — инвестиции в акции и облигации.

Портрет финансово независимого жителя Иркутска респонденты описали так: полностью обеспечивает себя материально (81 против 61% в 2021 году), живёт в собственном жилье (44 против 55%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (55 против 51%), путешествует (12 против 22%), помогает родным (16 против 25%), получает пассивный доход от инвестиций или вкладов (26 против 8%).

51% иркутян считают себя материально свободными. Респонденты сами стали или хотели бы стать финансово независимыми в 29 лет.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка:

«Жители Иркутска обстоятельно подходят к вопросу финансовой независимости. Мы видим, что для горожан большее значение приобрело наличие накоплений: этот показатель вырос на 8 п.п. за два года. Одним из инструментов для формирования сбережений может выступать, например, накопительное страхование жизни. НСЖ приучит откладывать регулярно, а также обеспечит страховой защитой.

Кроме того, иркутяне стали большее внимание уделять пассивному доходу: вес этого параметра в картине материального благосостояния увеличился на 14 п.п. относительно 2021 года. В период турбулентности на рынках инвесторам важно сохранять эмоциональное спокойствие, а также учитывать расходы на инвестиции. Оптимизировать налоговые издержки можно, например, с помощью программы страхования с инвестиционным доходом».

Исследование проводилось в январе 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по репрезентативной выборке. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.