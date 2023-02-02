Количество клиентов, сберегающих деньги в банке «Открытие», увеличилось за год на 15%

За 2022 год объем средств, размещенных розничными клиентами на рублевых вкладах и накопительных счетах в банке «Открытие», увеличился почти на 90 миллиардов рублей. Клиентская база сберегателей в банке за год выросла на 15%. Об этом рассказали в компании.

Большинство рублевых вкладов и накопительных счетов в банке в 2022 году открывалось в дистанционных каналах. У мужчин доля оформления депозитов онлайн составила 58%, у женщин – 51%. Больше всего вкладов дистанционно открывалось в Чебоксарах (82%), Якутске (70%), Чите и Ульяновске (по 65%). Доля оформленных дистанционно накопительных счетов как у мужчин, так и у женщин достигла 85%. В топ-3 регионов по количеству открытых накопительных счетов онлайн вошли Москва (93%), Волгоградская область (88%) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Пермский край (82%).

Средний чек вклада по итогам 2022 года составил 600 тысяч рублей. При этом у мужчин он на 25% выше, чем у женщин. А вот средний размер «мужского» и «женского» накопительного счета оказался практически равным – около 250 тысяч рублей.

Банк «Открытие» предлагает ставки по вкладам выше, чем показатель средней ставки топ-10 крупнейших банков, который по итогам второй декады января 2023 года составил 8,04%. В частности, все действующие и новые клиенты банка «Открытие» могут оформить вклад «Надежный» со ставкой до 9,5% годовых на три года.

По накопительному счету «Копилка» новые клиенты получают доходность 8% годовых (в месяце открытия счета и еще два последующих месяца). Базовая ставка по накопительному счету установлена на уровне 6,5% годовых.

Более подробно с условиями вкладов и накопительных счетов «Открытия» можно ознакомиться на сайте банка.