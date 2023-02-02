Сборы по корпоративному СберСтрахованию выросли в 2022 году в 1,5 раза

Сборы дочерней компании Сбера СберСтрахование по корпоративному страхованию выросли в 2022 году в 1,5 раза, до 17,4 млрд рублей. Данные учитывают входящее перестрахование.

Премия увеличилась почти по всем видам страхования. Так, по защите имущества, одному из самых распространенных направлений корпоративного страхования, сборы выросли в 3 раза, до 5,4 млрд рублей. Премия по защите от несчастных случаев для юридических лиц, занимающей также значительную долю в сборах, составила 2,6 млрд рублей. Показатель вырос в 1,6 раза.

Самыми активно развивающимися направлениями стали страхование от финансовых рисков и автокаско: премии по ним увеличились в 6 и 4 раза соответственно. Сборы по страхованию ответственности, в свою очередь, выросли в 2 раза.

В прошлом году СберСтрахование активно работала над разработкой и модификацией программ для малого и микробизнеса, что помогло увеличить интерес к соответствующим продуктам. Так, премии по комплексному страхованию малого бизнеса выросли в 2022 году в 4,3 раза — до 0,8 млрд рублей.

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:

«Несмотря на то, что год был непростым, СберСтрахованию удалось не только справиться со всеми вызовами, но и значительно расширить корпоративный портфель. Этот рост — неоспоримое доказательство того, что клиенты нам доверяют. Ещё одним подтверждением является объём урегулированных убытков: размер компенсаций вырос в 3,1 раза, до более чем 1,4 млрд рублей, а количество — в 13 раз, и мы рассчитываем удвоить этот показатель по итогам текущего года. Также в ближайшем будущем мы сконцентрируемся как на совершенствовании самого процесса урегулирования, так и на том, чтобы вместе с клиентами оценивать и снижать уровень рисков для их бизнеса. В результате это принесёт выгоду и нам, и партнёру».