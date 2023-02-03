Памятники очищают от снега в Иркутске

Зимой такие работы проводят один раз в месяц. В основном снег убирают вручную, при необходимости используют воздуходув. Об этом рассказали в мэрии.

Памятники Ленину, Александру III, Якову Похабову, адмиралу Колчаку, маршалу Жукову, стелу «Город трудовой доблести» и другие монументы чистят с помощью автовышки.

– Зимой памятники очищают от снега, а в теплое время года регулярно моют. В январе выпало достаточно много осадков, поэтому такие работы необходимы. Всего у нас на содержании 63 памятника и арт-объекта, – рассказала руководитель МКУ «Городская среда» Марина Шевела.

Уборка парков и скверов ведется ежедневно. Около 120 человек и 10 единиц техники приводят в порядок площади, пешеходные променады и лестницы. Очищают скамейки и урны, бордюры, ограждения, детские игровые комплексы и малые архитектурные формы.

За неделю снег вывезут более чем с 20 общественных пространств. Среди них парк имени Парижской Коммуны, сквер у кинотеатра «Россия», а также территории, которые в разные годы были благоустроены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Например, скверы «Аистенок» и возле остановки Школьная, историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора».