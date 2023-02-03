Программу «пандемийной» отсрочки на возврат денег туристам за авиаперелеты решили не продлевать на 2023 год

Долги туроператоров оценивают в 1,5-6 млрд рублей, сообщают «Известия».

В Минэкономразвития России отказались от идеи продлить на 2023 год действие постановления правительства №1073 – оно давало туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за не состоявшиеся из-за пандемии туры. По мнению представителей ведомства, норма и так действовала больше двух с половиной лет, 90% долгов операторы уже отдали. Решение может сказаться на туристах двояко, отмечают эксперты.

С одной стороны, недобросовестные туроператоры больше не смогут злоупотреблять отсрочками по выплатам. С другой – некоторые компании могут не выдержать груза обязательств и обанкротиться, тогда туристы так и не получат компенсацию. Оценки объема оставшихся долгов разнятся: в правительстве заявляют о сумме в 1,5 млрд рублей, представители турбизнеса – о 4-6 млрд.