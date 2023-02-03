АТБ начал предлагать переводы в турецких лирах и армянских драмах

Азиатско-Тихоокеанский банк расширил возможности проведения платежей в новых валютах. Теперь для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), открытие счетов и переводы доступны не только в юанях, долларах, тенге, йенах, но и в турецких лирах и армянских драмах.

Также АТБ активно развивает направление по документарным операциям и сделкам торгового финансирования.

«Мы нацелены на комплексное облуживание ВЭД и готовы предоставить все необходимые финансовые продукты и услуги для развития бизнеса с Китаем, странами Азии и СНГ. Банк подбирает решения персонализировано с учетом особенностей бизнеса клиента», – рассказала Юлия Кравцова, руководитель управления продаж и поддержки ВЭД Азиатско-Тихоокеанского банка.



Сотрудники банка готовы оказать экспертную помощь на различных этапах сделки, минимизируя риски по сделкам с новыми иностранными партнерами. Также АТБ помогает в финансировании ВЭД по льготной процентной ставке.

«Наш банк дает возможность расчетов в разных валютах, а по переводам в юанях у нас действует специальный льготный тариф», – прокомментировал Евгений Андреев, заместитель директора департамента по работе с ключевыми клиентами и территориями АТБ.

Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает клиентам выгодный курс на конверсионные операции, льготный валютный контроль, бесплатные лимиты для проведения международных расчетов. Банк предоставляет международные аккредитивы и банковские гарантии в рублях и иностранной валюте.