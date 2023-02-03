Альфа-Банк запустил собственную платформу для работы с цифровыми финансовыми активами

Альфа-Банк объявил о запуске собственной платформы А-Токен для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Это стало возможным благодаря включению в реестр Операторов информационных систем Центробанка.

Такая платформа поможет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов – частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. Альфа-Банк предложит функционал для рыночных эмитентов, а также планирует опцию, когда эмитентом является сам банк.

На А-Токен будут выпускаться два вида ЦФА: эквиваленты традиционных финансовых инструментов в виде денежных требований и принципиально новые инвестиционные инструменты, аналогов которых нет на рынке. Например, токенизация физических активов, включая драгоценные металлы.

Клиенты банка смогут получить доступ к платформе А-Токен прямо в приложении. Это позволяет проводить сделки мгновенно. Пилотный выпуск планируется уже в конце февраля.

В основе работы платформы лежит принцип безопасной сделки – инвестор авансирует под неё средства. Если выпуск наберет минимально необходимое количество заявок, средства будут зачислены эмитенту, а если нет – возвращены инвесторам. Такой же принцип реализован на вторичном рынке – смарт-контракты предполагают наличие актива у продавца, а банковский шлюз – наличие денег у покупателя.

«Мы верим в развитие направления ЦФА, видим эффективность технологии и ее возможность проводить сделки с клиентом напрямую, снижая издержки и риски. Благодаря экспертизе банка мы будем работать не только с профессиональными инвесторами и компаниями, но и популяризировать цифровые активы среди частных клиентов в рознице и среди действующих клиентов-инвесторов», – рассказал Денис Додон, директор по инновациям Альфа-Банка.