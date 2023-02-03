Альфа-Банк запустил для всех клиентов барабан 100% суперкэшбэка

Альфа-Банк запустил для всех клиентов анонсированный в декабре барабан суперкэшбэка. Теперь каждый клиент может крутить барабан и получать кэшбэк до 100% на целый месяц.

В декабре его попробовали более полумиллиона клиентов, а с 1 февраля он появился в каждом смартфоне у клиентов с дебетовой Альфа-Картой. Найти его можно в приложении и мобильном банке Альфа-Онлайн, кликнув на «Весь ваш кэшбэк».

Скоро барабан суперкэшбэка появится для клиентов А-Клуба, Альфа-Премиум и для тех, у кого кэшбэк милями.

Кроме того, каждый месяц в приложении и мобильном банке клиенты могут выбирать сразу четыре категории покупок с кэшбэком 5%.