Жители Иркутска и Улану-Удэ за год накопили в «цифре» 37 млн рублей по индивидуальным пенсионным планам СберНПФ

СберНПФ подвел итоги продаж индивидуальных пенсионных планов (ИПП) в 2022 году. Интерес жителей Байкальского региона и к пенсионным продуктам Сбера сохранился, при этом сегодня клиенты все чаще оформляют пенсионные продукты в «цифре» и пополняют их онлайн. В 2022 году жители Иркутска и Улан-Удэ самостоятельно открывшие ИПП в цифровых каналах, дистанционно пополнили эти программы на 37 млн рублей. Это больше аналогичных показателей 2021 года почти в 2 раза.

Всего 26,5 тыс. россиян, в числе которых и жители Байкальского региона, в прошлом году открыли ИПП СберНПФ в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте фонда. Средний первоначальный взнос в цифровых каналах составил 10 тыс. рублей, текущий взнос — 3 тыс. рублей. Оба показателя за год сохранились на уровне 2021 года.

55% клиентов, которые оформили договоры ИПП онлайн, пополняли их ежемесячно, 33% — ежегодно, 12% — ежеквартально. Лучше всего с такой задачей справляется автоплатеж — в прошлом году эту услугу стали использовать вдвое чаще.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка СберБанка:

«Как показывают исследования, жители Иркутска и Улан-Удэ в целом интересуются информацией о том, как сформировать накопления на пенсию. В этом плане весьма информативен сервис “Пенсионная витрина” в СберБанк Онлайн (доступен в профильном разделе “Пенсии”). С помощью этого сервиса можно узнать о своей страховой и накопительной пенсии, а также об инструментах для долгосрочных сбережений, там же их подключить и отслеживать. Рост вложений в негосударственную пенсию жителей Иркутска и Улан-Удэ мы связываем как с сервисом “Пенсионная витрина”, так и в целом с развитием цифровых каналов продаж»