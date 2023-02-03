Банк «Союз» нарастил выдачу экспресс-гарантий в 6 раз

Объем выданных Банком «Союз» в 2022 году экспресс-гарантий превысил 30 миллиардов рублей, что в шесть раз превышает аналогичный показатель за предыдущий год.

Банк взаимодействует с клиентами, используя два направления: прямое взаимодействие с агентами и через площадки-интеграторы. В ближайших планах Банка расширение имеющейся сети партнерских площадок.

Проект по выдаче экспресс-гарантий был запущен в апреле 2021 года и является высокотехнологичным, так как весь процесс, начиная от рассмотрения заявок и до выдачи гарантий, происходит дистанционно без визита клиента в офис Банка.

Ознакомиться с видом выдаваемых гарантий, а также с подробными условиями можно в специальном разделе официального сайта Банка.

Для информации:

Экспресс-гарантии – тендерные и договорные гарантии для предприятий, участвующих в закупках и оформляющих сделки.

Экспресс-гарантии выдаются в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, а также в обеспечение исполнения коммерческих контрактов.

Виды гарантий:

обеспечение заявки

обеспечение исполнения контракта

обеспечение исполнения гарантийных обязательств

Предоставление экспресс-гарантий возможно без посещения офиса Банка, путем обмена необходимыми документами, используя системы удаленного доступа.