Банк «Союз» нарастил выдачу экспресс-гарантий в 6 раз

Объем выданных Банком «Союз» в 2022 году экспресс-гарантий превысил 30 миллиардов рублей, что в шесть раз превышает аналогичный показатель за предыдущий год.
Банк взаимодействует с клиентами, используя два направления: прямое взаимодействие с агентами и через площадки-интеграторы. В ближайших планах Банка расширение имеющейся сети партнерских площадок.
Проект по выдаче экспресс-гарантий был запущен в апреле 2021 года и является высокотехнологичным, так как весь процесс, начиная от рассмотрения заявок и до выдачи гарантий, происходит дистанционно без визита клиента в офис Банка.
Ознакомиться с видом выдаваемых гарантий, а также с подробными условиями можно в специальном разделе официального сайта Банка.
Для информации:
- Экспресс-гарантии – тендерные и договорные гарантии для предприятий, участвующих в закупках и оформляющих сделки.
- Экспресс-гарантии выдаются в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, а также в обеспечение исполнения коммерческих контрактов.
Виды гарантий:
- обеспечение заявки
- обеспечение исполнения контракта
- обеспечение исполнения гарантийных обязательств
Предоставление экспресс-гарантий возможно без посещения офиса Банка, путем обмена необходимыми документами, используя системы удаленного доступа.