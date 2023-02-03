Владимир Владимиров и Борис Листов обсудили реализацию инвестиционных проектов агропромышленного комплекса в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов в ходе рабочей встречи обсудили реализацию инвестиционных проектов в АПК, а также возможность по созданию нового кластера по производству плодовой продукции в регионе.

Работа по созданию в регионе благоприятной инвестиционной среды в сфере АПК ведётся совместно с Россельхозбанком, в том числе, путем подбора инвестиционных площадок, оказания мер финансовой и инфраструктурной поддержки, а также предоставления налоговых преференций.

«Сегодня на Ставрополье, продолжается активное развитие агропромышленного комплекса. Реализуются крупные инвестпроекты, появляются новые центры производства и переработки сельхозпродукции. Все это дает новые рабочие места людям, укрепляет экономику края и продовольственную безопасность региона и нашей страны. Развитие животноводства и плодоводства — среди приоритетных направлений нашей работы по развитию отрасли», — подчеркнул Владимир Владимиров.

Среди наиболее значимых проектов на Ставрополье – введение в эксплуатацию в 2023 году около 80 га тепличных комплексов, благодаря запуску которых будет создано около 1, 4 тыс. новых рабочих мест в регионе. В числе перспективных - строительство животноводческого комплекса по воспроизводству и откорму крупного рогатого скота до 21,0 тыс. голов фуражного стада и создание нового агропромышленного кластера по производству плодовой продукции мощностью 30 тыс. тонн в г. Невинномысск. В ходе встречи участники также обсудили меры государственной поддержки инвесторов и действующих хозяйств.

«Агропромышленный комплекс Ставрополья обладает огромным потенциалом развития. В 2022 году местный агробизнес получил от банка более 73 млрд рублей заемных средств. Только на проведение сезонных работ представители агросектора получили кредитные средства РСХБ в объеме 15,5 млрд рублей. Доля банка на региональном рынке составляет свыше 50%, а в сезонных работах около 60%», - заявил Борис Листов.

Финансовая поддержка была оказана как крупным сельхозтоваропроизводителям, так и предприятиям из сегментов среднего, малого и микробизнеса, который обладает значительным потенциалом в регионе. На финансирование субъектов МСБ Ставрополя направлено около 9,7 млрд рублей, что на 15% превышает показатель 2021 года. Кредитные средства преимущественно были потрачены на проведение сезонных работ, пополнение оборотных средств, приобретение имущества и техники.

В настоящее время для реализации крупных инвестпроектов в агропромышленном комплексе требуются высококвалифицированные специалисты. При выборе будущей профессии для студентов приоритетными становятся такие направления как биоинженерия, генетика, искусственный интеллект в агротехе.

«Сегодня работа в агропромышленном комплексе требует другого уровня знаний и компетенций. С 2022 года на базе Ставропольского государственного аграрного вуза Россельхозбанк реализуется проект «Агролидер» по формированию «золотого» кадрового резерва для регионального Минсельхоза», - сообщил Председатель Правления РСХБ. Помимо этого, лучшие студенты и аспиранты Ставропольского государственного аграрного университета и Горского государственного аграрного университета получают от банка именную стипендию, подчеркнул Борис Листов.

Для всех, кто хочет учиться, развиваться и строить карьеру в агросекторе в 2022 году РСХБ запустил платформу «Я в Агро». Цифровая платформа объединяет все аграрные колледжи и вузы страны и предоставляет возможность российской молодежи познакомиться с выбором направлений обучения в АПК и пройти профильное обучение. Уже сегодня доступны более 3 тысяч программ, среди которых, например, уникальный курс по беспилотной авиации в сельском хозяйстве. Также для студентов на платформе представлен большой перечень стажировок и временной работы в отрасли, а опытные специалисты могут пройти программы повышения квалификации и предложения по трудоустройству. На сегодняшний день на платформе «Я в Агро» размещено свыше 11 тысяч предложений по работе, банк вакансий в агропроме Ставрополья насчитывает более 230 предложений.

В ходе состоявшейся встречи Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил высокий потенциал для развития проекта РСХБ «Школа фермера». Ставропольская «Школа фермера» РСХБ насчитывает 108 выпускников, 9 лучших выпускников, представивших по завершении обучения наиболее полные и реализуемые бизнес-планы, получили грантовую поддержку от банка и бизнес-сообщества для развития собственного дела.