Плату за вывоз мусора могут снизить в России

Так, предлагается рассчитывать стоимость услуги, исходя из фактически произведенных отходов, а не по нормативу. Также собственников нескольких квартир, в которых никто не живет, могут полностью освободить от платы. Инициативу в Минстрой направили члены профильного комитета Госдумы, с копией документа ознакомились «Известия».

Расчет по факту, то есть по количеству вывезенных контейнеров, может обходиться людям вдвое дешевле, а юридическим лицам — даже в разы, считают эксперты.

Но управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) зачастую сталкиваются с сопротивлениями регоператоров, говорится в письме зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Депутаты в свою очередь попросили Минстрой обязать регоператоров рассчитывать плату за вывоз, исходя из фактически произведенных отходов, если собственники жилья приняли такое решение. С копией документа ознакомились «Известия». Редакция направила запрос в Минстрой.