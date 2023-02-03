Новости

Плату за вывоз мусора могут снизить в России

Так, предлагается рассчитывать стоимость услуги, исходя из фактически произведенных отходов, а не по нормативу. Также собственников нескольких квартир, в которых никто не живет, могут полностью освободить от платы. Инициативу в Минстрой направили члены профильного комитета Госдумы, с копией документа ознакомились «Известия».

Расчет по факту, то есть по количеству вывезенных контейнеров, может обходиться людям вдвое дешевле, а юридическим лицам — даже в разы, считают эксперты.

Но управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) зачастую сталкиваются с сопротивлениями регоператоров, говорится в письме зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Депутаты в свою очередь попросили Минстрой обязать регоператоров рассчитывать плату за вывоз, исходя из фактически произведенных отходов, если собственники жилья приняли такое решение. С копией документа ознакомились «Известия». Редакция направила запрос в Минстрой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Большинство российских компаний заменили западное оборудование китайским
Иркутская область попала в «красную зону» по уровню инфляции
Издержки нефтегазовой отрасли Иркутской области в 2022 году выросли в 2,5 раза
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес