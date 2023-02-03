Птицефабрики Иркутской области обеспечивают потребность региона в куриных яйцах на 158%

В 2022 году в Приангарье произведено более 1 млрд яиц, сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Таких результатов птицефабрикам удалось достичь благодаря увеличению количества кур-несушек и повышению их яйценоскости. К слову, в год на одну курицу-несушку в регионе приходится более 340 штук яиц, а это на 9% выше среднего показателя по стране. В целом же по производству куриных яиц Иркутская область занимает в Российской Федерации 18 место, – сказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Сегодня на территории Приангарья функционирует пять птицеводческих организаций, в том числе две птицефабрики яичного направления продуктивности и три птицефабрики мясного направления продуктивности. Ведущим производителем куриного яйца является СХ АО «Белореченское». Лидирующей птицефабрикой по производству мяса бройлеров является ООО «Саянский Бройлер».

Как отмечают в региональном ведомстве, продукция иркутских птицефабрик пользуется спросом не только у жителей Иркутской области, но и далеко за её пределами. Основным экономическим партнёром Приангарья по приобретению куриного яйца является Монголия.