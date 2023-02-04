Сократ, Тиффани, Один: Названы редкие имена, которыми назвали детей в Приангарье в 2022 году

Служба ЗАГС Иркутской области опубликовала список самых редких имен, которыми назвали детей в Приангарье в 2022 году.

К редким именам среди мальчиков относятся Марсель, Витим, Енисей, Саян, Сократ, Радна, Доминик, Булат, Ерофей, Алмаз, Мэлс, Август, Авдей, Алтай, Лавр, Максимус, Один, Одиссей, Олаф-Ливан, Спартак. Для девочек редкими именами стали Луна, Ясна, Саяна, Тиффани, Аглая, Златослава, Агния, Марта, Апполинария, Весна, Добромира, Забава, Лорианна, Каролина, Лукреция, Марион-Леа, Милотина, Петра, Эллада, Флора.

Лидерами среди популярных мужских имен остаются вот уже несколько лет: Артем, Александр и Михаил. Далее следуют имена Матвей, Роман, Дмитрий, Тимофей, Иван, Максим, Лев. У девочек популярные имена – София, Ева, Виктория, далее идут – Анна, Варвара, Алиса, Мария, Полина, Милана, Ксения.

За 2022 год на территории Иркутской области отделами службы ЗАГС зарегистрировано 24 753 актовых записи о рождении, из них мальчиков – 12 786, девочек – 11 967, 279 двоен и три тройни.