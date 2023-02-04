Командира отделения ДПС и инспектора поймали на взяточничестве в Иркутской области

Следственное управление СК России по Иркутской области предъявило обвинение командиру отделения ДПС и инспектору в получении взяток на протяжении двух лет, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, указанные выше лица вступили в преступный сговор с иными сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Слюдянскому району, направленный на получение взяток от водителей транспортных средств за непривлечение их к административной ответственности.

Средства распределялись между работниками полиции и тратились на собственные нужды. Инспектор и командир в настоящее время задержаны. Фигурантов дела будут судить по уголовной статье «Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору», максимальные санкции которой предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.