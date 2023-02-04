Новости

Командира отделения ДПС и инспектора поймали на взяточничестве в Иркутской области

Следственное управление СК России по Иркутской области предъявило обвинение командиру отделения ДПС и инспектору в получении взяток на протяжении двух лет, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, указанные выше лица вступили в преступный сговор с иными сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Слюдянскому району, направленный на получение взяток от водителей транспортных средств за непривлечение их к административной ответственности.

Средства распределялись между работниками полиции и тратились на собственные нужды. Инспектор и командир в настоящее время задержаны. Фигурантов дела будут судить по уголовной статье «Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору», максимальные санкции которой предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Большинство российских компаний заменили западное оборудование китайским
Иркутская область попала в «красную зону» по уровню инфляции
Издержки нефтегазовой отрасли Иркутской области в 2022 году выросли в 2,5 раза
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес