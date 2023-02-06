Примсоцбанк увеличил лимит на отправку переводов SWIFT в Корею.
– Теперь переводы в корейских вонах можно осуществлять в сумме до 49 000 000 KRW включительно. Рассчитать стоимость перевода можно в разделе Переводы SWIFT. Ознакомиться с тарифами Банка можно в Тарифном справочнике, – говорится в сообщении банка.
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Примсоцбанк увеличил лимиты на SWIFT-переводы в Корею
Примсоцбанк увеличил лимит на отправку переводов SWIFT в Корею.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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