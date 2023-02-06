Примсоцбанк увеличил лимиты на SWIFT-переводы в Корею

Примсоцбанк увеличил лимит на отправку переводов SWIFT в Корею.



– Теперь переводы в корейских вонах можно осуществлять в сумме до 49 000 000 KRW включительно. Рассчитать стоимость перевода можно в разделе Переводы SWIFT. Ознакомиться с тарифами Банка можно в Тарифном справочнике, – говорится в сообщении банка.