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Примсоцбанк увеличил лимиты на SWIFT-переводы в Корею

Примсоцбанк увеличил лимит на отправку переводов SWIFT в Корею.

– Теперь переводы в корейских вонах можно осуществлять в сумме до 49 000 000 KRW включительно. Рассчитать стоимость перевода можно в разделе Переводы SWIFT. Ознакомиться с тарифами Банка можно в Тарифном справочнике, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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