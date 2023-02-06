Новости

Карту Union Pay теперь можно заказать на сайте Примсоцбанка

Для клиентов Примсоцбанка стал доступен новый сервис. Теперь подать заявку на выпуск карты Union Pay можно на сайте банка.

– Подать заявку можно даже если Вы не являетесь клиентом банка, – говорится в сообщении банка.

Для этого необходимо:

  • Зайти на сайт банка pskb.com – дебетовые карты – Union Pay - «Оформить карту».

UnionPay — международная платежная система. Карты имеют надежную систему контроля безопасности мирового уровня. При расчетах в валюте отличной от юаней КНР используется курс платежной системы, он формируется на основании курсов ведущих банков Китая. На остаток средств на карточном счете начисляются проценты.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Правила строительства отелей могут ужесточить в России
Модульные отели построили в эко-парке «Озера на Снежной» в Приангарье за федеральные деньги
Деньги на строительство нового аэропорта в Иркутске планируют предусмотреть в 2028-2030 годах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес