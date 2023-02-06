Карту Union Pay теперь можно заказать на сайте Примсоцбанка

Для клиентов Примсоцбанка стал доступен новый сервис. Теперь подать заявку на выпуск карты Union Pay можно на сайте банка.



– Подать заявку можно даже если Вы не являетесь клиентом банка, – говорится в сообщении банка.



Для этого необходимо:

Зайти на сайт банка pskb.com – дебетовые карты – Union Pay - «Оформить карту».

UnionPay — международная платежная система. Карты имеют надежную систему контроля безопасности мирового уровня. При расчетах в валюте отличной от юаней КНР используется курс платежной системы, он формируется на основании курсов ведущих банков Китая. На остаток средств на карточном счете начисляются проценты.

