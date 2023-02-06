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Нефтепродукты для ЕС могут подорожать на 30% после вступления в силу потолка цен на ресурсы из России

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На стоимость серьезно повлияет увеличение логистического плеча, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

3 февраля страны ЕС достигли договоренности о введении ценового потолка: он будет установлен на уровне $100 за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и $45 за баррель – на торгующиеся со скидкой.

В ближайшие месяцы стоимость нефтепродуктов в Европе может вырасти на 20-30% на фоне вступления в силу потолка цен на эту продукцию, поставляемую из России, рассказал «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Ранее Европа закупала нефтепродукты у РФ напрямую, теперь это придется делать через перерабатывающие предприятия в Индии, Китае и других странах. На стоимость серьезно повлияет увеличение логистического плеча, пояснил эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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