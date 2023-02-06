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Правила строительства отелей могут ужесточить в России

Зданиям назначат экоэкспертизу, сообщают «Известия».

Строительство зданий, в том числе отелей, на курортах начнут подвергать экоэкспертизе. Такой законопроект Минстрою, Минприроды и другим ведомствам поручила разработать и внести в Госдуму вице-премьер Виктория Абрамченко.

Мера должна стать гарантом того, что новые гостиницы не нанесут вреда природе. В то же время строительство туристической инфраструктуры может стать заметно дороже, что способно затормозить развитие внутреннего туризма, говорят эксперты.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Туризм 2023, последние новости
Правила строительства отелей могут ужесточить в России
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