Правила строительства отелей могут ужесточить в России

Зданиям назначат экоэкспертизу, сообщают «Известия».

Строительство зданий, в том числе отелей, на курортах начнут подвергать экоэкспертизе. Такой законопроект Минстрою, Минприроды и другим ведомствам поручила разработать и внести в Госдуму вице-премьер Виктория Абрамченко.

Мера должна стать гарантом того, что новые гостиницы не нанесут вреда природе. В то же время строительство туристической инфраструктуры может стать заметно дороже, что способно затормозить развитие внутреннего туризма, говорят эксперты.