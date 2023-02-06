Индивидуальные предприниматели могут рассчитать кредитный потенциал в СберБанк Онлайн

Узнать доступную сумму кредита в Сбербанке теперь может любой индивидуальный предприниматель, даже если его расчётный счёт открыт в другом банке. Для этого Сбербанк создал раздел «Бизнес-потенциал» в приложении СберБанк Онлайн для частных клиентов.

Расчет кредитного потенциала займет до трех минут, дополнительные документы и выписки из сторонних банков не понадобятся. Кредитный лимит действует 30 дней — потом можно рассчитать его ещё раз по аналогичной схеме. Услуга доступна круглосуточно и без выходных. В этом же разделе можно и зарегистрировать ИП. Сервис доступен в веб-версии СберБанк Онлайн, а также в мобильных приложениях на Android и iOS (версия 14.3 и выше).

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:

«Мы предлагаем рассчитать свой кредитный потенциал даже тем предпринимателям, которые обслуживаются в других банках как юридические лица, являясь при этом частными клиентами Сбербанка. Расчёт — это не кредитная заявка: брать кредит необязательно. Но если предприниматель захочет воспользоваться полученным предложением, Сбербанк выдаст деньги в кратчайшие сроки. Кроме того, в этом году мы планируем запустить в разделе "Бизнес-потенциал" и другие наши продукты для бизнеса».