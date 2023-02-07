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Bloomberg: Россия потеряла 25 млрд долларов из-за падения доходов от энергетики

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Налоговые поступления от нефти и газа в январе упали на 46% по сравнению с прошлым годом. Это привело к дефициту государственного бюджета в 1,76 трлн рублей (25 млрд долларов), сообщает зарубежное издание Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов.

«Падение доходов от продажи нефти и газа следует за западными санкциями в отношении российского экспорта, которые теперь включают запрет Европейского союза на большую часть морского импорта сырой нефти и переработанных видов топлива, а также ограничение цен G-7. Из-за этих мер нефть марки Urals – ключевая экспортная смесь России – торгуется со значительным дисконтом к базовым ценам», – пишут журналисты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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