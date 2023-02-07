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Число пострадавших от сильного землетрясения в Турции увеличилось до 14 тыс. человек

Количество погибших выросло до 2 379 человек, а число пострадавших составляет 14 483, сообщает РБК со ссылкой на зарубежное издание Anadolu.

В стране продолжаются афтершоки, их количество, по последним данным, достигло 140. В результате землетрясения в Турции погибли 2379 человек, пострадали 14 483.

По его словам, 338 тыс. человек были размещены в общежитиях, университетах и жилых центрах Министерства образования.

Как сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер, после основного землетрясения в стране прошло уже 140 афтершоков, они продолжаются.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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