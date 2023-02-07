Новые пятирублевые купюры появились в Иркутске

Введение банкноты должно решить проблему с хождением монет, которые не возвращаются в обращение, мертвым грузом оседая в домах у россиян.

7 февраля иркутяне заметили появление новых купюр в городе. О реакции кассиров рассказали журналисты «Вести Иркутск».

«Чтобы понять, сложно ли сейчас что-то купить за бумажные пять рублей, мы идем в один из супермаркетов. На кассе расплачиваемся: «Ух ты, таких еще не видела», – говорит кассир. Деньги берет без проблем и даже показывает новинку коллеге», – замечают авторы сюжета.

Пятитысячные банкноты – не редкость. В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались.

«Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%», – пояснил «Известиям» летом прошлого года зампред Центробанка Сергей Белов.