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Собственники замороженных ИСЖ теперь могут не выплачивать доход

Речь идет об активах инвестиционного страхования жизни, которые заморозили в 2022 году из-за санкций. Такие разъяснения «Известиям» дали в Банке России.

Там отметили, что со II квартала 2023-го страховщикам жизни будет запрещено перекладывать на россиян санкционные риски, однако все, что было заблокировано до этого момента, под действие указания не подпадает.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) выступили против введения в апреле новых мер: из-за этого компаниям придется отказаться от ряда активов для вложений, что уменьшит итоговую доходность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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