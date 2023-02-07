Спортсмены-мужчины страхуются в два раза чаще женщин

Мужчины, которые занимаются спортом, покупают страховки вдвое чаще, чем женщины, выяснила СберСтрахование, проанализировав оформления по программе «Спортивная защита» за 2022 год. Среди детей и подростков до 17 лет статистика аналогичная: родители защищают мальчиков в 1,9 раза чаще, чем девочек.

Всего за прошедший год спортсмены оформили 213 тыс. страховых полисов. Основную часть из них (45%) приобрели россияне, которые занимаются индивидуальными видами спорта (бег, сноуборд, плавание, теннис и др.). Более трети (38%) спортивных страховок купили борцы, 15% — игроки командных видов спорта, ещё 2% — танцоры.

Чаще других защиту оформляют бегуны (7%), пловцы и каратисты (по 6%). Также в десятке лидеров по оформлениям спортсмены, занимающиеся дзюдо, самбо и футболом (по 5%), лёгкой атлетикой, художественной гимнастикой и волейболом (по 3%).

Примечательно, что в топ-40 также вошли спортсмены, увлекающиеся триатлоном, веломотокроссом, спортивным туризмом, конным спортом, шахматами, спортивным ориентированием и трейлраннингом (бегом по природному рельефу).

Каждый четвёртый (27%) приобретает спортивную защиту на год. 14% покупают полис на месяц, 20% — на два-три дня, 16% — всего на один день. 69% полисов оформляют для детей и подростков до 17 лет, 31% — для взрослых.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Спортсмены стали чаще подключать страховую защиту: продажи выросли в 2,7 раза всего за год. Причём более трети полисов приобретено в IV квартале — после того, как мы модернизировали программу. Ведь в сентябре СберСтрахование увеличила количество видов спорта, которые покрывает "Спортивная защита", со 120 до 254. Примечательно, что большую часть (95%) приобрели те, кто предпочитают заниматься летними видами спорта, в то время как на зимние пришлось всего 5%».