Лесозаготовителю в Иркутской области придется заплатить 220 тыс. руб. за ущерб животному миру

Иркутский областной суд постановил, чтобы лесозаготовитель из Черемховского района Приангарья заплатил 220 тысяч рублей за ущерб, причиненный животному миру, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Ранее было установлено, что после рубки леса в Черемховском районе Иркутской области лесозаготовителем была уничтожена среда обитания объектов животного мира на площади 14,6 га.

По этому факту Ангарский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с лесозаготовителя суммы ущерба. Требования были удовлетворены. Ответчик пытался оспорить решение суда, однако сделать это не вышло.