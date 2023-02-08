Валютный вклад от Дальневосточного банка в ТОП-6 самых выгодных вкладов в долларах США

Валютный вклад от Дальневосточного банка - в ТОП- 6 самых выгодных валютных вкладов в долларах США в январе 2023 года. Рейтинг опирается на максимально возможную ставку. При одинаковой ставке места распределяются по уровню доступности вклада для клиентов, например, по наименьшей сумме, позволяющей разместить средства под наибольшую ставку.

А в феврале 2023 года условия по валютному вкладу в долларах США в Дальневосточном банке стали еще привлекательнее. Ставка по новому улучшенному вкладу «Валютный Экспресс» повышена до 1,5%, а срок вырос до 186 дней. Увеличить свой доход вы можете не только за счет процентной ставки, но и за счет изменения курса доллара. При открытии вклада «Валютный Экспресс» рубли с вашего счета конвертируются в доллары США по официальному курсу Банка России*. При этом неограниченная возможность продления вклада (обратная конвертация отсутствует) позволит вам дождаться наилучшего курса доллара для получения прибыли.

*При открытии вклада «Валютный Экспресс» конвертация происходит по официальному курсу Банка России плюс 2%, при закрытии вклада обратная конвертация происходит по официальному курсу Банка России минус 2%.