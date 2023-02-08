Иркутяне в этом сезоне на 17% активнее делились впечатлениями от зимнего городка

Во время работы главной городской елки Иркутска посетители сквера Кирова активно пользовались мобильным интернетом – общий трафик оказался равен просмотру 70 тысяч часов видео в HD качестве. К таким выводам пришли аналитики МегаФона.

Пока иркутяне прощались с главным новогодним городком, специалисты оператора проанализировали обезличенные данные по мобильной активности абонентов, посетивших сквер Кирова в декабре 2022 и январе 2023 года. По сравнению с прошлым зимним сезоном количество отдыхающих здесь горожан практически не изменилось, а вот объемы передачи данных выросли более чем на 17%.

Максимальный трафик фиксировался сразу после открытия новогодней елки. В первую неделю декабря цифровая активность абонентов МегаФона на этой локации выросла на 50%, по сравнению со среднестатистическими показателями предыдущего месяца. Гуляя по зимнему городку люди делали фото и видео, отправляли отснятые кадры родным и близким в мессенджерах и соцсетях.

Интересно, что непосредственно в новогоднюю ночь жители Иркутска предпочли другие локации главной городской елке. В это время пользователей в зимнем городке было меньше обычного, и они скачали и передали в 3 раза меньше информации, чем в среднем в декабре. Зато в Новый год по старому стилю горожане активно проводили время среди световых инсталляций, ледяных фигур, рядом с главной городской елкой и делились своими впечатлениями в интернете.

Отметим, что главная елка Иркутска всегда устанавливается в сквере имени Кирова. Этой традиции уже около 70 лет.

Для того, чтобы интернет-серфинг иркутян проходил на самых высоких скоростях, МегаФон постоянно модернизирует свою сеть в регионе. За последний год оператор запустил дополнительный слой LTE и расширил покрытие 4G не только в Иркутске и других крупных городах области, но также более чем в 75 посёлках, сёлах и деревнях. Это обеспечило устойчивое соединение и стабильную работу всех цифровых сервисов даже в условиях максимальных праздничных нагрузок на сеть.