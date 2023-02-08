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В Тальцах построят яхтенную марину

Работа над мастер-планом туристического кластера «Иркутск-Тальцы», которая началась в январе 2023 года, должна завершиться в сентябре этого года. Об этом 8 февраля на совещании под председательством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева сообщил первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев.

– На туристской территории «Тальцы» предполагается создание круглогодичного курорта, набережной с общественными пространствами для проведения культурных и развлекательных мероприятий, в том числе контактный зоопарк, экотропы и велодорожки. Особенностью туристской территории станет яхтенная марина полного цикла с возможностью зимнего хранения судов, – рассказал Денис Секачев.

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По словам губернатора Игоря Кобзева, кластер «Иркутск-Тальцы» является одним из приоритетных инвестиционных проектов для развития туристической инфраструктуры Иркутской области. Проект направлен на увеличение инвестиционной привлекательности региона.

– Над его созданием Правительство региона работает совместно с акционерным обществом «Корпорация Туризм.РФ». При реализации проекта первоочередное внимание должно быть уделено экологической безопасности. Важно сохранить уникальную природу Прибайкальской территории, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, в июле 2021 года Иркутская область стала первым регионом, заключившим соглашение с АО «Корпорация «Туризм.РФ» о развитии туризма, создании и развитии туристских территорий, обеспечении социально-экономического развития региона и Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Туризм 2023, последние новости
В Тальцах построят яхтенную марину
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Правила строительства отелей могут ужесточить в России
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