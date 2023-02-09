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Доллар уже 73,2. Что так напугало рубль?

Нефть растет, глобальный доллар даже после отскока ниже своих пиков на 11%, но рубль решил вновь упасть. Курс доллара  в четверг с утра поднялся до уровня 73,2 руб. Что происходит с российской валютой?

Эксперты БКС объясняют это повышенным вниманием к бюджету: его доходы резко сократились на фоне санкций и низкого уровня цен нефти и газа при одновременном сильном скачке расходов на волне актуальных геополитических вызовов.

– В начале недели муссировался вброс в Bloomberg о противостоянии Правительства и ЦБ –  власти этого не подтвердили, но в общем-то это обычный производственный процесс в силу сложных обстоятельств. Фактически в биржевой среде идет нагнетание, – подчеркивают эксперты БКС.

Дополнительно масла в огонь подлило обсуждение российскими чиновниками вопроса добровольного одноразового взноса в бюджет за счет сверхприбыли корпораций.

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– Решений никаких нет, и, возможно, даже не будет,  – отмечают аналитики БКС. – Поскольку сильный рост прошлых доходов уже скорректирован слабой динамикой последних месяцев. Однако сам факт обсуждения приводит в замешательство биржевое сообщество — если вопрос есть, значит, якобы существуют и проблемы с балансами государства. При этом лишь одна риторика приводит к снижению цен ОФЗ и росту их доходностей, что уже невыгодно Минфину. В пятницу состоится заседание ЦБ, на котором регулятору будет сложно сопротивляться сложившейся конъюнктуре. Тем не менее полагаем, что регулятор не пойдет на эмоции и сохранит ставку 7,5%.

По мнению экспертов, фактор монетарной паузы и сигналы к развороту курса должны оказать поддержку нацвалюте.

В Иркутске наличный доллар в 14:00 ирк.врем. торгуется на уровне 73,0 руб./$ на покупку (Цифра банк) и 73,56  руб./$ на продажу (Дальневосточный банк)


/ Сибирское Информационное Агентство /
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