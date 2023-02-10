Разрешить тратить маткапитал на автомобиль предложили в Госдуме

В транспорте должно быть не более восьми мест, сообщает РБК.

В проекте предлагается разрешить россиянам тратить все средства материнского капитала или их часть на покупку автомобиля, имеющего не более восьми пассажирских мест.

При этом в документе предусматривается несколько ограничений: машина должна быть новой и произведенной на территории России, в течение трех лет с момента покупки ее нельзя продавать.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что вопрос возможности тратить маткапитал на покупку автомобиля стал одним из наиболее популярных в родительском сообществе, проблема актуальная для граждан практически всех регионов страны.