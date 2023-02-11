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Аэропорт Иркутска в 2023 году собирается построить отдельный терминал под прилет

Коммерческий директор АО «Международный аэропорт Иркутск» Анатолий Верхотурцев во время совещания, которое состоялось на площадке Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, заявил, что организация запланировала на 2023 год строительство  отдельного терминала под прилет.

«Я хотел бы рассказать о планах аэропорта в отношении внутреннего терминала. Мы подписали договор с компанией, которая занимается проработкой строительства нового здания для внутренних авиалиний. В части нашей стратегии на 2023 год мы планируем строительство отдельного терминала под прилет. Мы разделим эти два технологических процесса», – заявил Верхотурцев и добавил, что вылет планируется оставить в действующем здании.

За счет того, что зоны прилета и выдачи багажа будут перемещены, увеличится количество стоек регистрации, площадь для ожидания. Сооружение и обустройство объекта намереваются закончить до конца текущего года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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