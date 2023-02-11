Авиакомпания «Россия» может в мае-июне запустить рейсы из Иркутска в Пекин и Харбин

Руководитель группы реализации стратегии отдела управления сетью маршрутов департамента управления сетью и доходами ПАО «Аэрофлот» Андрей Мамаев во время совещания, которое состоялось на площадке Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, заявил о планах авиакомпании «Россия» (входит в группу компаний «Аэрофлот») в мае-июне запустить прямые рейсы из Иркутска в Китай.

«Рейсы из Иркутска планируются в коммерческом управлении и будут продаваться как рейсы "Аэрофлота". В Министерстве транспорта Российской Федерации на согласовании сейчас находится предварительный список направлений в города КНР. Затем он будет направлен на подтверждение с китайской стороны. До того, как мы получим подтверждение на полеты, мы не имеем право ничего заводить на продажу. Фактически на февраль у нас разрешений нет. Далее будет этап получения разрешения АК "России" на полеты в Китай на судах Sukhoi Superjet. Это тоже дополнительное время. Реально оценивая сроки и глубину продажи, я бы рассматривал май-июнь», – заявил Мамаев.

Для полетов обсуждаются такие направления, как Пекин и Харбин. «Нужно учитывать, что мы выполняем полеты на "Сухом", и сильно ограничены в дальности полетов. Таким образом, полеты из Иркутска в Гуанчжоу и Санью выполнить не сможем», – пояснил представитель компании.