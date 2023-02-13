Схему расчета цен на нефть при налогообложении предложили изменить в России

Законопроект, уточняющий среднюю цену российской нефти Urals при расчете налога на добычу полезных ископаемых, внесли в Госдуму. Об этом узнали «Известия».

В правительстве предложили ограничить скидку на Urals при налогообложении с апреля. Отмечается, что если в апреле дисконт на нефть Urals будет превышать $34 от средней цены Brent, то власти рассчитывают НДПИ и НДД исходя из стоимости Urals с дисконтом в $34 от Brent.

Минфин объяснил, что законопроект содержит изменения в части порядка определения котировок российской нефти, используемых для расчета налогов – НДПИ, НДД и обратного акциза на нефть.