Новости

Схему расчета цен на нефть при налогообложении предложили изменить в России

Законопроект, уточняющий среднюю цену российской нефти Urals при расчете налога на добычу полезных ископаемых, внесли в Госдуму. Об этом узнали «Известия».

В правительстве предложили ограничить скидку на Urals при налогообложении с апреля. Отмечается, что если в апреле дисконт на нефть Urals будет превышать $34 от средней цены Brent, то власти рассчитывают НДПИ и НДД исходя из стоимости Urals с дисконтом в $34 от Brent.

Минфин объяснил, что законопроект содержит изменения в части порядка определения котировок российской нефти, используемых для расчета налогов – НДПИ, НДД и обратного акциза на нефть.

Читайте также:

Рубль снова падает, доллар уже 72,3. Что происходит?
9 февраля 2023
Евросоюз определил два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты
7 февраля 2023

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Прогноз на 2023: что будет с рублем, долларом и нефтью":
Все материалы сюжета (129)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Сбылась моя мечта!»: Певица Зара посетила Байкал
Названы самые популярные у россиян направления для поездок в февральские праздники
Быстровозводимые отели построят к середине лета в Ольхонском районе
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес