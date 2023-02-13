На берегу Байкала построили снежного Будду

Около тысячи снежных фигур построили в Байкальске во время фестиваля «Снегомэн», его участниками стали горожане и гости города. Самой большой стала фигура лежащего Будды, ее размеры составляют 12 на 4 метра, фигура размещена на берегу Байкала. Перед её изготовлением монахи из Иркутского дацана провели обряд подношения духам.

Фото фестиваля с сайта правительства Иркутской области

– Фестиваль «Снегомен» яркий пример события, которое объединяет горожан и гостей Байкальска, притягивает новых путешественников. Такое мероприятие позволяет участникам раскрыть разные грани характера, потому что в основе его лежит творчество. Мы видим определенный потенциал в таком формате для развития событийного туризма в регионе, – рассказал Денис Ивлев, ВЗД руководителя агентства по туризму Иркутской области.

Напомним, что правительство России утвердило программу социально-экономического развития Байкальска до 2040 года. Соответствующее распоряжение подписал 1 января 2023 года председатель правительства Михаил Мишустин.

Программа включает комплексное развития Байкальска, решение социальных, экономических и экологических проблем моногорода. В программу включены ликвидация отходов БЦБК, рекультивация промышленной площадки, организация пунктов сбора подсланевых вод. В городе планируют развивать туризм и увеличить турпоток с сегодняшних 180 тыс. человек в год до 590 тыс. В связи с этим предполагается построить, в частности, средства размещения на 2,5 тыс. номеров, дополнительные канатные дороги на горнолыжном курорте.

Программой предусмотрено создание Международного центра водных ресурсов, развитие транспортной системы, в том числе строительство посадочных площадок для малой авиации, транспортно-пересадочного узла, порта, дублера федеральной трассы Р-258 "Байкал" для того, чтобы разгрузить дорогу.