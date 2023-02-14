Энергетики проведут серию консультаций по подключению к электросетям в Иркутском районе

Первый приём жителей по вопросам подключения к электросетям прошёл 13 февраля в селе Урик Иркутского района. В ближайшие дни такие же встречи пройдут в Хомутово и Карлуке. Графики приема жителей публикуют администрации муниципальных образований.

В Урике энергетики совместно с местными властями организовали консультации и оформление документов в здании администрации. Особое внимание уделили тем, кто приобрел дом с нелегальным подключением. Каждое обращение энергетики и представители администрации разбирают индивидуально, чтобы в ближайшие недели сформировать график подключения потребителей к электроснабжению с учетом реальной ситуации. Также организовано оказание юридической помощи в разбирательствах с застройщиками, при необходимости будет составлен коллективный иск от всех пострадавших для возмещения убытков.

За три часа специалисты Иркутской электросетевой компании и «Иркутскэнергосбыта» приняли 17 заявителей. Однако только четверо из них обратились с частными вопросами. Остальные 13 человек оказались застройщиками или риелторами, их интересовали перспективы подключения домов, построенных на продажу. При этом заявки на подключение они подавали от многочисленных физических лиц – чтобы воспользоваться льготным тарифом и не платить сетевой организации за необходимую модернизацию инфраструктуры. В результате большой объем незапланированных подключений привел к энергодефициту в Иркутском районе.

Этот вопрос энергетики, местные и региональные власти обсудили на совещании под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Все участники сошлись во мнении, что жилищное строительство требует системного подхода, а для устранения проблем с электроснабжением необходима разработка новых технических решений и дополнительные инвестиции.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса Эн+:

-- Мы совместно с муниципалитетами пересматриваем генеральные планы на ближайшую перспективу, а также на перспективу как минимум 10-15 лет. Учитывая длительный цикл строительства энергообъектов, важно понимать, сколько будет необходимо мощностей и в каком направлении будут развиваться населенные пункты. Тогда мы сможем подготовиться, заранее запланировать все технические мероприятия и выполнять их в нормальном режиме.

Леонид Фролов, мэр Иркутского района:

-- Уверен, что диалог будет полезным, многие вопросы будут решены. Прежде всего, это подключение жилых домов к объектам энергетики, обеспечение стабильного электроснабжения.

Напомним, ранее министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин сообщал о рекордном на 8,6% росте энергопотребления в Иркутской области по итогам 2022 года. Регион вошёл в число лидеров по росту энергопотребления в стране.

Сегодня, 14 февраля, губернатор Иркутской области предложил разработать планы комплексного развития Иркутского и Шелеховского районов на ближайшие пять лет.