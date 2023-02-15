Новости

Добывающие компании обеспечили 40% налоговых доходов бюджета в 2022 году

Именно они могут подпасть под добровольный сбор, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ФНС и FinExpertiza.

Хотя налоговые платежи по итогам 2022 года выросли почти на 18%, с каждым месяцем они сокращались. Такая тенденция сохранится и в 2023-м из-за ограничений на российские энергоносители, ожидают экономисты.

Читайте также:

Иркутянам могут списать часть долгов по транспортному налогу
9 декабря 2022
Число самозанятых в Иркутской области выросло в 1,6 раза с начала года
1 ноября 2022

По итогам 2022 года налоговые доходы в консолидированный бюджет РФ (свод бюджетов всех уровней – от федерального до местных) превысили показатели 2021-го на 17,7%, или на 5,05 трлн рублей, достигнув 33,58 трлн.

Налоговые поступления резко выросли весной на фоне рекордных цен на сырье, высокого спроса на российские энергоносители и слабого курса рубля. Тогда накопленным итогом сборы превосходили прошлогодние примерно на 39%. Однако положительный разрыв планомерно сокращался с каждым месяцем после введения санкций и в связи с ослаблением рубля.

Впрочем, несмотря на нисходящую динамику, итоговый рост налоговых поступлений опередил среднегодовую инфляцию (13,75%, по данным Росстата).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Про налоги":
Все материалы сюжета (57)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Переправу на остров Ольхон планируют открыть 17 февраля
На берегу Байкала построили снежного Будду
На Ольхоне открылся уникальный ледовый парк
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес