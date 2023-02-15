Добывающие компании обеспечили 40% налоговых доходов бюджета в 2022 году

Именно они могут подпасть под добровольный сбор, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ФНС и FinExpertiza.

Хотя налоговые платежи по итогам 2022 года выросли почти на 18%, с каждым месяцем они сокращались. Такая тенденция сохранится и в 2023-м из-за ограничений на российские энергоносители, ожидают экономисты.

По итогам 2022 года налоговые доходы в консолидированный бюджет РФ (свод бюджетов всех уровней – от федерального до местных) превысили показатели 2021-го на 17,7%, или на 5,05 трлн рублей, достигнув 33,58 трлн.

Налоговые поступления резко выросли весной на фоне рекордных цен на сырье, высокого спроса на российские энергоносители и слабого курса рубля. Тогда накопленным итогом сборы превосходили прошлогодние примерно на 39%. Однако положительный разрыв планомерно сокращался с каждым месяцем после введения санкций и в связи с ослаблением рубля.

Впрочем, несмотря на нисходящую динамику, итоговый рост налоговых поступлений опередил среднегодовую инфляцию (13,75%, по данным Росстата).